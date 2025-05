Stefan Küng liebäugelt auf der 3. Etappe der Tour de Romandie über 183 Kilometer mit Start und Ziel in Cossonay lange mit dem Tagessieg.

Der Schweizer ist lange solo unterwegs, wird 11 km vor dem Ziel aber gestellt.

Der Australier Jay Vine gewinnt. Im Gesamtklassement gibt es an der Spitze keine Änderungen.

Als Stefan Küng 47 km vor dem Ziel seinen letzten Fluchtkollegen abhängte, durften die Schweizer Radsportfans erstmals seit 2019 wieder von einem Schweizer Etappensieg an der Tour de Romandie träumen. Der Thurgauer überquerte den «Col de Mollendruz» mit rund 2 Minuten Vorsprung auf das Feld. Und er hielt diesen lange konstant.

Doch ab der 30-km-Marke schienen Küng die Kräfte zu verlassen. Das Polster schrumpfte von Minute zu Minute. 25 km vor Schluss lag der 31-Jährige nur noch 1:15 Minute vor dem Feld, weitere 5 km später waren es noch 30 Sekunden Vorsprung. Damit zeichnete sich bereits ab, was wenig später Tatsache wurde: Küngs Flucht wird keine Krönung finden.

Legende: Wird kurz vor dem Ziel doch noch eingeholt Stefan Küng. Keystone/Jean-Christophe Bott

Der Schweizer hatte praktisch den ganzen Tag in der Fluchtgruppe verbracht. Mit drei weiteren Fahrern distanzierte er schon kurz nach dem Start das Feld. Diesem konnte er bis zur 11-Kilometer-Marke fernbleiben, ehe er doch noch geschluckt wurde. Damit muss Küng weiter auf seinen ersten Sieg bei einem Strassenrennen seit den Schweizer Meisterschaften 2021 warten.

Vine jubelt

Nachdem Küng eingeholt worden war, bereitete sich das Peloton auf den letzten Kilometern auf einen Sprint am giftigen Schlussanstieg nach Cossonay vor. Zu diesem kam es aber nicht: 900 Meter vor dem Ziel lancierte der Australier Jay Vine eine überraschende Attacke. Weil im Feld Uneinigkeit über die Nachführarbeit herrschte, kam der 29-Jährige davon und brauste solo ins Ziel.

Dahinter entschied der Franzose Lenny Martinez den Sprint um den zweiten Platz für sich, Joao Almeida (POR) wurde Dritter. Im Gesamtklassement gab es an der Spitze keine Änderungen. Der Franzose Alex Baudin konnte das Leadertrikot behaupten.

So geht es weiter

Am Samstag steht an der Tour de Romandie die erste und einzige Bergetappe auf dem Programm. Von Sion geht es über drei Anstiege der ersten und zwei Bergpreise der dritten Kategorie nach Thyon 2000. Insgesamt werden über 4000 Höhenmeter zurückgelegt. Damit dürfte am Samstag auch eine Vorentscheidung im Kampf um das Gesamtklassement fallen, bevor die Rundfahrt am Sonntag mit einem Zeitfahren in Genf abgeschlossen wird. Beide Etappen sehen Sie live bei SRF.

Tour de Romandie