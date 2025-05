Lenny Martinez gewinnt die Königsetappe der Tour de Romandie von Sitten nach Thyon 2000.

Der Franzose hat nach 128,4 Kilometern und über 4000 zurückgelegten Höhenmetern im Sprint die frischesten Beine.

Damit schnappt sich Martinez auch die Führung im Gesamtklassement.

Lenny Martinez (Bahrain) hat bei der Tour de Romandie am Samstag doppelt zugeschlagen. Als Sieger der 4. Etappe mit Ziel in Thyon 2000 übernahm der Franzose einen Tag vor dem Finale in Genf die Gesamtführung.

Damit verspricht das Einzelzeitfahren am Sonntag reichlich Spannung: Martinez hat im Gesamtklassement lediglich zwei Sekunden Vorsprung auf den Italiener Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan) und drei Sekunden auf den Portugiesen Joao Almeida (UAE Team Emirates). Auch dessen Teamkamerade Jay Vine aus Australien darf sich noch Hoffnungen machen.

Evenepoel abgeschlagen

Remco Evenepoel hingegen fand im 20,8 Kilometer langen, kräfteraubenden Aufstieg nach Thyon 2000 keine Mittel: Acht Kilometer vor dem Gipfel musste der Belgier abreissen lassen und verlor letztlich 1:28 Minuten auf die Spitzenzeit.

So geht es weiter

Zum Abschluss der Tour de Romandie steht am Sonntag ein Einzelzeitfahren in Genf auf dem Programm. Wer die 17,1 Kilometer am schnellsten absolviert, erfahren Sie ab 14:00 Uhr live in der SRF Sport App und später (nach Women's Super League) auf SRF zwei.

