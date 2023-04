Ethan Vernon gewinnt die 1. Etappe der Tour de Romandie von Crissier bei Lausanne in den Waadtländer Jura im Massensprint.

Der Brite löst seinen Soudal-Quick-Step-Teamkollegen Josef Cerny als Leader ab.

Die 171 km lange Etappe wird von der Fehlleitung einer Verfolgergruppe überschattet.

Vernon setzte sich nach 171 km in Le Sentier im Vallée de Joux überlegen vor den Belgiern Thibau Nys (Trek-Segafredo) und Milan Menten (Lotto-Dstny) durch.

00:52 Video Der Sprint in Le Sentier Aus Sport-Clip vom 26.04.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Dank der 10 Bonifikationssekunden überholte der 22-Jährige seinen Teamkollegen und Prolog-Sieger Cerny um einige Hundertstel und nimmt die 2. Etappe am Donnerstag im gelben Leadertrikot in Angriff. Joel Suter (Tudor) als bester Schweizer ist Gesamt-6.

Mit Michael Schär (AG2R Citroën), Dario Lillo und Jan Stöckli (beide Swiss Cycling) setzten sich am Mittwoch auch 3 einheimische Fahrer als Ausreisser in Szene. Die anfänglich 5 Fahrer starke Fluchtgruppe wurde jedoch 74 km vor dem Ziel gestellt.

Zwischenfall um Sprinter-Gruppe

Rund 16 km vor dem Ziel ereignete sich ein peinlicher Zwischenfall: Eine Verfolgergruppe, in der sich mehrere an den Anstiegen in den Jura distanzierte Sprinter befanden, wurde fehlgeleitet.

Diese Teilstrecke schien kürzer zu sein als die reguläre Route des Hauptfeldes, weshalb die Gruppe gestoppt wurde, offenbar um den zuvor gemessenen Rückstand wieder herzustellen. Die Gruppe kam letztlich mit rund 11 Minuten Rückstand ins Ziel.

Schliessen 01:08 Video Polizei stoppt Tour-de-Romandie-Fahrer Aus Sport-Clip vom 26.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 02:04 Video Bohli erklärt Fehlleitung Aus Sport-Clip vom 26.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

Mehrere Aufgaben

Mit den Briten Simon Yates (Jayco Alula) und Mark Cavendish (Astana), dem Kasachen Alexej Lutsenko (Astana) sowie dem Portugiesen Rui Costa (Intermarché) gaben gleich mehrere prominente Fahrer das Rennen auf.

So geht es weiter

Am Donnerstag dürften auf dem 162,7 km langen Teilstück von Morteau nach La Chaux-de-Fonds erneut die Sprinter eine Chance bekommen, bevor tags darauf in Châtel-Saint-Denis das Zeitfahren und am Samstag die Königsetappe mit der Bergankunft in der Walliser Skistation Thyon 2000 folgt.