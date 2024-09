380 km, 17 Teams, 10 Schweizerinnen, eine Gejagte: Die 3. Tour de Romandie Féminin beginnt am Freitag. Die wichtigsten Fakten.

In der Westschweiz heisst's: Alle gegen Vollering

Legende: Erkennungsmerkmal: Maillot jaune Demi Vollering auf dem Weg zu ihrem Romandie-Triumph im Vorjahr. Keystone/Jean-Christophe Bott

17 Teams mit bis 6 Fahrerinnen sind für die Westschweizer World-Tour-Rundfahrt gemeldet. Nach der Absage der Tour-de-France-Siegerin Katarzyna Niewiadoma führt der Triumph wohl über Demi Vollering/NED. Am Start in Gorgier am Neuenburgersee sind mit Pauliena Rooijakkers/NED, Evita Muzic/FRA und Gaia Realini/ITA auch die weiteren Top-5-Fahrerinnen der Frankreich-Rundfahrt. Ebenfalls Anwärterin auf den Gesamtsieg ist Weltmeisterin Lotte Kopecky/BEL.

Im Kampf um den Gesamtsieg ist die 2. Etappe am Samstag im Wallis zentral. Das Teilstück führt über 102 km von Chippis nach Vercorin. Der Schlussanstieg ist knapp 10 km lang und durchschnittlich 8,2 Prozent steil.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Tour de Romandie können Sie wie folgt in der SRF Sport App mitverfolgen: 1. Etappe (La Grande Béroche – Lausanne): Freitag, ab 13:45 Uhr

2. Etappe (Chippis – Vercorin): Samstag, ab 13:45 Uhr

3. Etappe (Morges – Morges), Sonntag ab 13:45 Uhr

Mit Chabbey, ohne Reusser

Welche Akzente Elise Chabbey beim Heimrennen setzen kann, ist offen. Die 31-jährige Genferin wurde zuletzt vom Sturzpech verfolgt und musste Giro sowie Tour de France aufgeben. Auch Noemi Rüegg wird versuchen, sich über eine Ausreissergruppe dem Etappensieg zu nähern. Zu den Abwesenden gehört die gesundheitlich angeschlagene Marlen Reusser.

03:54 Video Rüegg: «Es ist immer schön, mit der Nati zu sein» Aus Sport-Clip vom 05.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 54 Sekunden.