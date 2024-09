Demi Vollering gewinnt die 2. Etappe der Tour de Romandie Féminin über 101,9 Kilometer von Chippis nach Vercorin hauchdünn vor Teamkollegin Lotte Kopecky.

Die Belgierin übernimmt mit dem 2. Etappen-Rang das Leadertrikot.

Die Entscheidung fällt am Sonntag auf der Schlussetappe mit Start und Ziel in Morges.

Am Ende war die Übermacht des Team SD Worx doch zu gross. Gaia Realini (Lidl-Trek), die sich im happigen Aufstieg nach Vercorin nach Kräften gegen das Trio Demi Vollering, Lotte Kopecky und Niamh Mary Fisher gewehrt und gar noch angegriffen hatte, musste sich einen guten Kilometer vor dem Ziel geschlagen geben. Vollering und Kopecky machten den Sieg unter sich aus.

01:12 Video Vollering hat im Team-Duell hauchdünn die Nase vorn Aus Sport-Clip vom 07.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Das Duo des bestimmenden Rad-Teams im Frauen-Peloton schenkte sich nichts: Einmal schien Vollering die Nase vorn zu haben, dann war es wieder Kopecky. Am Ende überquerte Vollering dank einem perfekt getimten «Tigersprung» die Ziellinie doch zuerst und sicherte sich 10 Bonussekunden für den Etappensieg.

00:41 Video Realini wird für ihren Angriff bestraft Aus Sport-Clip vom 07.09.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Kopecky bleibt vor Vollering

Neue Leaderin ist indes Kopecky. Dank 6 Sekunden Bonifikation bleibt die Belgierin, die schon am Freitag hinter Elisa Balsamo 2. geworden war, in der Gesamtwertung 2 Sekunden vor Vollering. Realini, die auch die 3. Etappe als Dritte beendete, folgt mit dem bereits beträchtlichen Rückstand von 42 Sekunden. Beste Schweizerin bleibt Noemi Rüegg. Nach Rang 4 am Vortag musste die 23-Jährige im 9,5 Kilometer langen Schlussaufstieg abreissen lassen und landete auf Rang 20. In der Gesamtwertung fällt sie auf Platz 19 zurück.

Die Entscheidung wird am Sonntag fallen. Dann steht die hügelige Schlussetappe über 144,2 Kilometer und mehr als 2000 Höhenmeter mit Start und Ziel in Morges auf dem Programm. Ab 13:45 Uhr sind Sie bei SRF live dabei.

01:02 Video Rüegg: «Wollte ‹All-In› gehen» Aus Sport-Clip vom 07.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.