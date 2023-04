Ethan Hayter überquert in der 2. Etappe der Tour de Romandie von Morteau nach La Chaux-de-Fonds die Ziellinie als Erster.

Der Brite setzt sich im Schlusssprint vor dem Spanier Juan Ayuso und dem Franzosen Romain Bardet durch.

Ethan Hayter hatte auf der 2. Etappe von Morteau (Frankreich) nach La Chaux-de-Fonds nach langen 162,7 km die besten Beine. Der 24-Jährige vom Team Ineos Grenadiers sprintete vor dem Spanier Juan Ayuso und dem Franzosen Romain Bardet ins Ziel.

00:29 Video Hayter setzt sich im Sprint locker durch Aus Sport-Clip vom 27.04.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Dank der zehn Sekunden Zeitbonifikation für den Tagessieg löste Hayter auch den bisherigen Gesamtleader und Landsmann Ethan Vernon ab. Der Sieger des Rennens vom Vortag hatte diesmal mit der Entscheidung nichts am Hut. Schon früh musste Vernon das Feld ziehen lassen und fuhr nur auf den etwas enttäuschenden 112. Platz. Auch im Gesamtklassement wird der Brite zurückgespült und findet sich auf dem 102. Rang wieder.

2 Schweizer in den Top 30

Bester Schweizer wurde Yannis Voisard. Der 24-Jährige landete am Schluss auf dem 18. Platz. 5 Kilometer vor dem Ziel sorgte aber ein anderer Schweizer für Aufsehen. Gino Mäder wagte einen Ausreiss-Versuch, wurde aber sofort wieder vom Feld geschluckt. Am Ende klassierte er sich auf dem 30. Rang.

Zug hält Spitzen-Trio auf

Nach dem Chaos vom Mittwoch gab es in der 2. Etappe wieder eine kuriose Szene. Das zwischenzeitliche Spitzen-Trio mit dem Schweizer Tom Bohli wurde für wenige Sekunden aus dem Tritt gerissen, da eine Bahnschranke den Fahrern den Weg versperrte. Nach diesem kurzen Unterbruch konnte das Rennen aber reibungslos fortgeführt werden.

00:28 Video Spitzen-Trio wird vom Zug aufgehalten Aus Sport-Clip vom 27.04.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

So geht es weiter

Am Freitag findet in Châtel-Saint-Denis das 18,7 km lange Zeitfahren statt. Tags darauf folgt die Königsetappe mit der Bergankunft in der Walliser Skistation Thyon 2000. Am Sonntag endet die Rundfahrt in Genf.