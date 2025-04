Legende: Zum TdR-Auftakt undankbarer 4. Stefan Bissegger. Keystone/Laurent Gillieron

Stefan Bissegger verpasst beim 3,44 km langen Prolog der Tour de Romandie in Saint-Imier die Top 3 hauchdünn.

Auf den drittplatzierten Ivan Romeo verliert der Thurgauer beim Sieg von Samuel Watson (GBR) nur zwei Hundertstel.

Mit Stefan Küng (6.) und Jan Christen (10.) schaffen es zwei weitere Schweizer in die Top 10.

Der lediglich 3,44 km lange Prolog an der Tour de Romandie avancierte in Saint-Imier zur erwartet engen Angelegenheit, sowohl im Kampf um den Tagessieg wie auch um die Top 3. Nur wenige Hundertstel machten jeweils den Unterschied.

Einer der Leidtragenden war Stefan Bissegger. Dem Thurgauer vom Team Decathlon – AG2R La Mondiale fehlten am Ende nur 0,02 Sekunden auf den drittplatzierten Ivan Romeo. Lange hatte Bissegger noch mit einem Podestplatz liebäugeln können. Von Überraschungssieger Samuel Watson, dem 120. von 140 Fahrern, wurde der 26-Jährige dann noch auf den 4. Platz verdrängt.

Watson konnte seinerseits den bisher grössten Sieg seiner Karriere bejubeln. Der 23-jährige Brite vom Team Ineos, den kaum jemand auf der Rechnung hatte, kam 28 Hundertstel vor dem lange führenden Portugiesen Ivo Oliveira ins Ziel und gewann erstmals ein Rennen auf World-Tour-Stufe. Watson wird die erste Strassenetappe damit im Leadertrikot in Angriff nehmen dürfen.

Küng und Christen in Top 10

Die beiden anderen Schweizer Trümpfe schrammten ebenfalls nur knapp an den Top 3 vorbei. Stefan Küng verlor 3,7 Sekunden auf Sieger Watson, zu Bissegger fehlten ihm nur 68 Hundertstel. Mit 5,49 Sekunden Rückstand fuhr Jan Christen auf den 10. Platz.

So geht es weiter

Am Mittwoch steht die erste Strassenetappe auf dem Programm. Über 194,3 Kilometer geht es von Münchenstein im Baselbiet nach Freiburg. Dabei werden einige Anstiege der zweiten und dritten Kategorie absolviert. Die Etappe soll den Schweizer Künstler Jean Tinguely ins Zentrum stellen, der vor hundert Jahren in Freiburg geboren wurde und dessen Museum in Basel steht. Ab 15:30 Uhr sind Sie auf SRF zwei und in der Sport App live dabei.

Rad