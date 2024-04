Beim Prolog zur Tour de Romandie in Payerne gewinnt Maikel Zijlaard, bester Schweizer wird Antoine Aebi auf Platz 10.

Legende: Holte sich seinen ersten World-Tour-Sieg Maikel Zijlaard. Freshfocus/Pascal Muller

Beim Prolog über gerade einmal 2,28 Kilometer im waadtländischen Payerne konnte kein Fahrer dem Niederländer Maikel Zijlaard das Wasser reichen. Zijlaard durfte sich somit zum ersten Mal über einen Sieg auf World-Tour-Stufe freuen. Zugleich ist es der erst zweite Sieg auf dieser Stufe für sein Team, das Team Tudor von Fabian Cancellara. Zijlaard wurde damit auch zum ersten Fahrer im gelben Leadertrikot an der diesjährigen Tour de Romandie.

Den Schweizer Fahrern gelang in Payerne zwar kein Exploit, aber gleich 3 von ihnen konnten sich unter den Top 20 platzieren. Darunter sind 2 Fahrer aus dem Nationalteam von Trainer Michael Albasini. Antoine Aebi wurde 10., Jan Sommer klassierte sich auf Rang 16. Dazwischen landete der jüngste Fahrer im Feld, Jan Christen belegte Rang 11.

Alaphilippe auf gewöhnlichem Rad

Eine etwas besondere Geschichte schrieb Julian Alaphilippe. Zur Ausrüstung des Franzosen gehörten beim Zeifahren weder ein Zeitfahrhelm, noch ein Scheibenrad. Dennoch fuhr er auf den starken 3. Rang, nur Sieger Zijlaard und Cameron Scott (AUS) waren schneller.

So geht es weiter

Nach dem sehr kurzen Prolog ist die Tour de Romandie lanciert. Die erste richtige Etappe, die am Mittwoch über die Bühne gehen wird, führt die Fahrer hauptsächlich durch den Kanton Freiburg. Der Start erfolgt noch im Kanton Waadt, in Château d'Oex, das Ziel befindet sich nach 165,7 Kilometern in Freiburg. Die Etappe können Sie ab 15:30 Uhr auf SRF zwei live mitverfolgen.