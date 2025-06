Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Vincenzo Albanese (ITA) gewinnt die 2. Etappe der Tour de Suisse von Aarau nach Schwarzsee im Sprint.

Fabio Christen fährt auf Rang 2, sein Bruder Jan Christen wagt einen mutigen Vorstoss.

Mauro Schmid ist Teil einer Ausreissergruppe, 16 Kilometer vor dem Ziel wird er jedoch eingeholt.

Der Italiener Vincenzo Albanese hat den ersten Schweizer Sieg an der diesjährigen Tour de Suisse knapp verhindert. Der 28-Jährige sprintete bei der Etappe von Aarau nach Schwarzsee nach 177 Kilometern hauchdünn vor dem Aargauer Fabio Christen ins Ziel. Für Albanese ist es der grösste Erfolg seiner Karriere.

Fabio Christen hingegen verpasste den Coup nur äusserst knapp. Bereits kurz zuvor hatte sein Bruder Jan Christen seine Hoffnungen auf den Etappensieg begraben müssen. Der 20-Jährige, am Vortag noch heftig gestürzt, wagte 2,5 Kilometer vor dem Ziel einen Fluchtversuch und distanzierte das Feld um einige Sekunden. Rund ein Kilometer vor dem Ziel war dieser Vorsprung jedoch bereits wieder weg.

Grégoire bleibt in Gelb

Gesamtleader Romain Grégoire kam mit dem Feld ins Ziel und klassierte sich auf dem 21. Rang. Dank einer Bonussekunde, welche er sich unterwegs gutschreiben lassen konnte, führt der Franzose neu mit 25 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Kévin Vauquelin.

Bester Schweizer im Gesamtklassement ist weiterhin Matteo Badilatti mit 1:37 Minuten Rückstand auf Rang 14.

Schmids Flucht unbelohnt

Bereits früh in der Etappe hatte sich eine Fluchtgruppe gebildet. Die beiden Schweizer Mauro Schmid und Silvan Dillier sowie der Deutsche Jonas Rutsch fuhren sich zwischenzeitlich fast zwei Minuten Vorsprung heraus.

Dillier wurde später zuerst vom Feld wieder geschluckt, bevor auch Rutsch das Tempo nicht mehr mitgehen konnte. Schmid versuchte sich noch solo, doch 16 Kilometer vor dem Ziel wurde auch er vom Peloton wieder eingeholt. Dank seiner langen Fahrt vor dem Feld sicherte sich der 25-Jährige zumindest einige Punkte im Kampf um die Bergpreiswertung und wurde zum Fahrer des Tages gewählt.

So geht's weiter

Für die Fahrer geht es zurück nach Aarau. Der Hauptort des Kantons Aargau ist nämlich auch am Dienstag der Startpunkt der Etappe. 195,6 Kilometer und 2928 Höhenmeter sind bis zum Ziel in Heiden in Appenzell Ausserrhoden zu absolvieren. Auf SRF zwei sind sie ab 14:35 Uhr wieder live mit dabei.

Übersicht