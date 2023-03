Legende: Kommt an der Tour de Suisse zum Zug Das Team Q36.5, hier bei der Präsentation. KEYSTONE/Ennio Leanza

Neben den zwei einheimischen Formationen der zweitobersten Stufe stehen am 11. Juni in Einsiedeln alle 18 World-Tour-Teams am Start. Dazu kommen – neben Q36.5 und Tudor – drei weitere sogenannte Pro-Teams.

Zu ihnen gehört auch die Equipe TotalEnergies mit dem Slowaken Peter Sagan. Der Rekord-Etappensieger der Tour de Suisse bestreitet seine letzte Saison als Rad-Profi.

Swiss Cycling verzichtet auf Teilnahme

Nicht am Start wird das Schweizer Nationalteam sein. Swiss Cycling sieht auch wegen der neuen Altersbeschränkung, wodurch in solchen Landes-Auswahlen nur noch Fahrer bis maximal 25 Jahre zugelassen sind, von einer Teilnahme ab.

Zudem werden vor allem bei Tudor, das der Förderung einheimischer Athleten viel Gewicht beimisst und acht Schweizer Elite- und sieben Nachwuchsfahrer unter Vertrag hat, sicherlich Schweizer im Aufgebot für die Heimrundfahrt vom 11. bis 18. Juni stehen.

Ob an der Tour de Suisse der Frauen, die vom 17. bis 20. Juni stattfindet, ein Schweizer Nationalteam starten kann, entscheidet der Weltverband UCI erst später im Frühling.