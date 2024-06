Legende: Wie schon 2021 zu Gast im Kanton Schaffhausen Das Tour-de-Suisse-Feld wird auch im kommenden Jahr wieder am Rheinfall vorbeirollen. Andy Mueller/freshfocus

Weitere Etappen der Tour de Suisse 2025 sind bekannt. Die 8-tägige Rundfahrt, die vom 15. bis 22. Juni stattfinden wird, beginnt in Küssnacht am Rigi und endet im nahen Kanton Nidwalden.

Von Küssnacht, das als Startort schon länger bekannt ist, geht es zunächst ins freiburgische Schwarzsee, wo eine leichtere Bergankunft ansteht. Das Ziel der 3. Etappe liegt mit Heiden am anderen Ende der Schweiz.

Auf «Spritztour» in Italien

Tags darauf geht es vom Appenzell in die italienische Region Veltlin. Dort wird die Tour de Suisse erstmals überhaupt Halt machen. Das 5. Teilstück führt im Bündnerland von La Punt nach Santa Maria in Calanca (Bergankunft). Zielort der 6. Etappe ist Neuhausen am Rheinfall, von wo es am Tag darauf nach Emmetten weitergeht. Am Schlusstag findet wie heuer ein Bergzeitfahren statt (Beckenried–Stockhütte).

Unbekannt sind damit für die nächstjährige Ausgabe einzig die Startorte der 2., 3. und 6. Teilstrecke. Der Parcours der Tour de Suisse Women, die 2025 vor derjenigen der Männer ausgetragen wird, ist grösstenteils noch offen.