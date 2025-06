Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) ist am Mittwoch nicht mehr zur 4. Etappe der Tour de Suisse angetreten. Der 39-jährige Waliser war am Dienstag 60 Kilometer vor dem Ziel der 3. Etappe in Heiden gestürzt und hatte über 15 Minuten auf den Sieger Quinn Simmons verloren. Im Hinblick auf die Tour de France handelt es sich bei seinem Ausstieg um eine Vorsichtsmassnahme.