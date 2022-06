Lucinda Brand gewinnt die 2. Ausgabe der Tour de Suisse der Frauen nach einem packenden Finale.

Auf der 4. und letzten Etappe von Chur nach Lantsch/Lenz über genau 100 km setzt sie sich im Schlusssprint gegen die bislang Führende Kristen Faulkner durch.

Jolanda Neff setzt auch auf der letzten Etappe ein Ausrufezeichen und wird als beste Schweizerin starke Gesamt-Fünfte.

16 km vor dem Ziel und mitten im Aufstieg nach Lenz lancierte Lucinda Brand (Trek-Segafredo) ihren Angriff auf das «Maillot jaune». Zusammen mit Jolanda Neff (Swiss Cycling) setzte sich die Niederländerin ab. Sie und die Ostschweizerin brachten zwischenzeitlich knapp 1 Minute zwischen sich und das Feld mit Leaderin Kristen Faulkner (USA/BikeExchange-Jayco).

Klassement 4. Etappe (Chur – Lenz) Box aufklappen Box zuklappen 1. Lucinda Brand (NED) 2:52:20. 2. Kristen Faulkner (USA) 0:15 zurück. 3. Brodie Chapman (AUS), gleiche Zeit. – Ferner: 10. Jolanda Neff (SUI) 1:26. 12. Petra Stiasny (SUI) 1:36. 15. Alessandra Keller (SUI) 2:49. 18. Steffi Häberlin (SUI) 2:57. 23. Sina Frei (SUI) 4:01. 30. Linda Indergand (SUI) 4:49. 32. Lea Fuchs (SUI) 4:50. 38. Lara Krähemann (SUI) 7:47. 39. Elisa Balsamo (ITA) 8:23. 44. Caroline Baur (SUI) 13:39. 46. Noemi Rüegg (SUI) 13:41.



Neff, auch auf der 4. und letzten Etappe die beste und aktivste Schweizerin, musste 4,4 km vor dem Ziel abreissen lassen und wurde wenig später von den ersten Verfolgerinnen geschluckt. Im Ziel reichte es noch zu Platz 10, damit verteidigte sie ihren Rang 5 im Gesamt-Klassement – für die Mountainbike-Olympiasiegerin ein veritabler Exploit.

Schliessen 01:39 Video Faulkner greift an – sie stürzt – Brand jubelt Aus Sport-Clip vom 21.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden. 01:48 Video Brand: «Bin super glücklich und unglaublich müde» (engl.) Aus Sport-Clip vom 21.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden. 03:02 Video Neff: «Halbe Stunde den Berg hinauf, das war richtig hart» Aus Sport-Clip vom 21.06.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 2 Sekunden. 00:28 Video Brand zu stark: Neff fällt 5,6 km vor dem Ziel zurück Aus Sport-Clip vom 21.06.2022. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden. 01:29 Video Telser: «Wir sind sehr zufrieden, müssen aber das Loch stopfen» Aus Sport-Clip vom 21.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Unter anderem an Neff vorbeigerauscht war Faulkner, und die zündete jetzt den Turbo. Sie hetzte den Berg hoch, schloss einen guten Kilometer vor dem Ziel zu Brand auf. Der Schlusssprint zwischen den beiden hatte es dann in sich: Brand attackierte kurz vor einer engen Linkskurve, Faulkner wollte reagieren und stürzte in ebendieser auf der rutschigen Unterlage. Brand fuhr solo über die Ziellinie und holte sich damit den Sieg bei der 2. Ausgabe der Tour de Suisse der Frauen.

Schlussklassement Box aufklappen Box zuklappen 1. Brand 7:52:46. 2. Faulkner 0:17. 3. Paulien Rooijakkers (NED) 1:19. – Ferner: 5. Neff 3:01. 14. Keller 5:22. 18. Häberlin 6:48. 22. Frei 8:13. 25. Fuchs 9:58. 28. Balsamo 11:33. 29. Stiasny 12:38. 33. Indergand 13:32. 38. Rüegg 18:04. 50. Baur 27:55.