Elise Chabbey gewinnt überraschend die 1. Etappe der Tour de Suisse der Frauen.

Die Schweizer Meisterin setzt sich im Schlusssprint gegen die Britin Elizabeth Deignan durch.

Insgesamt fahren gleich 4 Schweizerinnen in die Top 10.

Die 1. Etappe der Tour de Suisse der Frauen hielt gleich eine dicke Überraschung bereit. Die Schweizerin Elise Chabbey behielt im Sprint gegen die favorisierte Britin Elizabeth Deignan die Oberhand und konnte unverhofft den Tagessieg feiern.

Den Erfolg erarbeitete sich Chabbey mit einem Angriff rund 15 km vor dem Ziel. Einzig Deignan konnte mitgehen, doch die ehemalige Strassen-Weltmeisterin musste sich am Ende der 28-jährigen Genferin geschlagen geben.

Überhaupt zeigten die Schweizerinnen auf der 114 km langen Strecke in und um Frauenfeld eine starke Leistung. Mit 24 Sekunden Rückstand klassierte sich die Bernerin Marlen Reusser auf dem 3. Rang, wenige Sekunden weiter zurück die St. Gallerin Jolanda Neff auf Platz 4. Mit Sina Frei als 9. fuhr noch eine weitere Schweizerin in die Top 10.

Chabbey hat dank den 10 Sekunden Bonifikation für den Etappensieg gar intakte Chancen auf den Gesamtsieg der nach 20 Jahren wiederbelebten Tour de Suisse der Frauen. Die Genfer Quereinsteigerin, die 2012 in London als Kanutin an Olympia teilnahm, führt in dieser Wertung mit 4 Sekunden Vorsprung auf Deignan. Reusser liegt bereits 33 Sekunden zurück.

Am Sonntag findet die 2. und letzte Etappe der Tour de Suisse der Frauen statt (10:50 Uhr live in der SRF Sport App). Auf dem Zeitfahr-Parcours der Männer rund um Frauenfeld sind 98 Kilometer (10 Runden) zu absolvieren.