Gesamtleaderin Demi Vollering gewinnt bei der Tour de Suisse Women auch die 2. Etappe.

Die Niederländerin dreht im Bergzeitfahren von Aigle nach Villars-sur-Ollon auf den letzten Kilometern mächtig auf.

Elise Chabbey ist zwar abermals die beste Schweizerin, die Genferin fällt jedoch in der Gesamtwertung zurück.

Elise Chabbey hat auf der 2. Etappe der Tour de Suisse Women für ihren Husarenritt am Samstag gebüsst. Die Genferin, die am Vortag 50 der 58 Kilometer solo bestritten hatte, verlor im 15,7 Kilometer langen Bergzeitfahren von Aigle nach Villars-sur-Ollon viel Zeit. Dadurch fiel die Schweizerin in der Gesamtwertung vom 3. Zwischenrang auf Position 10 zurück. Ihr Rückstand auf Leaderin Demi Vollering wuchs von 49 Sekunden auf 4:13 Minuten an.

Vollering zündet den Turbo

Der Tagessieg ging wie schon am Samstag an Vollering. Die Niederländerin begann das Zeitfahren verhalten und lag bei der Zwischenzeit nach 12,5 km noch 23 Sekunden hinter Elisa Longo Borghini zurück. Doch auf den letzten 3 Kilometern zündete Vollering den Turbo und nahm der Italienerin noch 40 Sekunden ab.

Damit gewann die Topfavoritin mit 17,9 Sekunden Vorsprung auf Longo Borghini die Etappe. Dritte wurde die Neuseeländerin Kim Cadzow (+ 25,9), Chabbey erreichte Rang 17 (+ 3:24,5).

Komfortable Führung für die Favoritin

Zur Hälfte der viertägigen Rundfahrt führt Vollering mit 1:26 Minuten Vorsprung vor Longo Borghini. Als Dritte folgt mit Gaia Realini eine weitere Italienerin (+ 1:28). Die 3. Etappe führt am Montag über 125,6 hügelige Kilometer von Vevey nach Champagne (ab 15:00 Uhr live auf SRF info und in der Sport App).