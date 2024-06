Per E-Mail teilen

Neve Bradbury gewinnt die 3. Etappe der Tour de Suisse Women von Vevey nach Champagne.

Die Australierin überquert die Ziellinie nach 125.6 km gemeinsam mit ihrer Flucht- und Teamkollegin Katarzyna Niewiadoma (POL).

Gesamtleaderin Demi Vollering (NED) erreicht das Ziel auf Rang 6 und bleibt in Gelb.

Nach der erstmaligen Durchfahrt durch das Ziel in Champagne wurde die 3. Etappe der Tour de Suisse Women so richtig lanciert. Auf dem Anstieg nach Villars-Burquin oberhalb des Neuenburgersees blies Gesamtleaderin Demi Vollering zum Angriff auf die 5-köpfige Spitzengruppe. Dem Tempo der Niederländerin konnten im dezimierten Feld nur drei Fahrerinnen folgen, darunter die Gesamtzweite Elisa Longo Borghini.

Beim Bergpreis war aus dem Quintett noch ein Duo geworden. Auf den letzten meist abfallenden Kilometern harmonierten Neve Bradbury und Katarzyna Niewiadoma jedoch hervorragend, sodass der Etappensieg nie mehr in Gefahr geriet. Die Teamkolleginnen bauten ihren Vorsprung sogar wieder aus und erreichten das Ziel in Champagne gemeinsam. Die Polin Niewiadoma überliess Bradbury den Sieg, damit diese das Maximum an Bonifikationssekunden sichern konnte.

00:27 Video Bradbury fährt vor Teamkollegin Niewiadoma im Ziel ein Aus Sport-Clip vom 17.06.2024. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Die Verfolgerinnen um Vollering und Borghini kamen 2:11 Minuten nach dem siegreichen Duo ins Ziel. Während Vollering ihre Führung im Gesamtklassement damit verteidigen konnte, verlor Longo Borghini ihren zweiten Gesamtrang. Neu ist Bradbury mit 1:22 Minuten Rückstand Vollerings erste Verfolgerin, 4 Sekunden dahinter folgt Longo Borghini.

Häberlin beste Schweizerin

Die besten Schweizerinnen in der Tageswertung waren Steffi Häberlin (20.) und Elena Hartmann (24.). Im Gesamtklassement fiel Elise Chabbey (28.) – die Teamkollegin von Bradbury und Niewiadoma – aus den Top 10 auf den 13. Rang zurück. Der Rückstand der Genferin, die immerhin ihre Führung in der Bergpreiswertung behauptete, beträgt fünfeinhalb Minuten.

So geht's weiter

Zu Ende geht die Tour de Suisse der Frauen am Dienstag mit der 4. Etappe mit Start und Ziel in Champagne. Auf 127,5 km haben die Fahrerinnen gut 2000 Höhenmeter und zwei Bergpreise der 2. Kategorie zu bewältigen.