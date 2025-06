16. Februar: Marlen Reusser beendet die gut besetzte viertägige «Setmana Ciclista Valenciana» auf Rang 2 hinter Demi Vollering.

10. Mai: Auch die siebentägige Vuelta Femenina beendet die Bernerin dank einem Exploit in der Schlussetappe auf dem ersten Ehrenplatz hinter Vollering. Die Niederländerin gilt als fast unschlagbares «Rundfahrtenmonster».

Demonstration der Stärke

Gut einen Monat später haben sich die Verhältnisse gewandelt: Die 33-jährige Reusser lieferte sich an der Tour de Suisse Women lange ein enges Duell mit Vollering, ehe sie die fünf Jahre jüngere Kontrahentin regelrecht stehen liess. Vollering blieb letztlich chancenlos.

«Wir haben schon die ganze Saison eine Rivalität und momentan mache ich so viele Schritte vorwärts», freute sich Reusser nach der Schlussetappe, und fügte an: «Ich glaube, es wird spannend bleiben.» Sie habe gewusst, dass der Gesamtsieg möglich sei. «Aber man weiss es nie. In den Strassen-Radsport spielen so viele Faktoren herein. Dass es aufgegangen ist, ist eine Riesenfreude.»

Reussers Formstärke zeigt sich auch an dieser Aussage: «Ich hätte auch sprinten können. Ich traute es mir zu.» Sie habe dann trotzdem versucht wegzukommen. «Dann wusste ich: Jetzt muss ich durchziehen. Es wurde hart – aber es ging auf.»

Vollering angeschlagen

Vollering bekannte derweil, dass sie sich «komplett leer» fühle. «Ich habe gewusst, was geschehen wird. Aber ich konnte nicht folgen. Marlen war heute wirklich stark.» Sie habe sich seit Tour-Beginn nicht gut gefühlt. «Vielleicht habe ich mir einen Virus eingefangen.» Nun wolle sie nur nach Hause gehen, so die Wahl-Schweizerin.

Es ist das erste Jahr, in dem sich die beiden auf Augenhöhe duellieren können, denn 2022 bis 2024 fuhren Reusser und Vollering im selben Team. Bei SD Worx musste die Schweizerin oft Helferinnendienste leisten, während Vollering zahlreiche Siege einfuhr. Auf diese Saison hin wechselten beide das Team. Reusser fährt nun für Movistar, die Niederländerin für FDJ-Suez.

Die nächsten Highlights auf der World Tour sind der Giro d'Italia Women (ab 6. Juli) und die Tour de France Femmes (ab 26. Juli). Die Nominationen der Teams stehen allerdings noch nicht fest.

Resultate