Reusser siegt und schlüpft in Gelb

Marlen Reusser liefert beim Zeitfahren auf dem 2. Teilstück der Tour de Suisse wie erhofft ab.

Auf den 25,7 km in der Ostschweiz von St. Gallen nach Abtwil fährt sie als Schnellste 8 Sekunden Vorsprung heraus.

Zur Belohnung trägt die Bernerin neu das gelbe Leadertrikot.

Eine fulminante Leistung auf der flachen ersten Streckenhälfte und ein grandioser Schlussabschnitt waren die Schlüssel zum Erfolg für Marlen Reusser vor Heimpublikum. So wies die Bernerin in der Prüfung gegen die Uhr die beste 1. Zwischenzeit aus. Dann aber liess sie im Anstieg zur 2. Messmarke bei 20,2 km etwas Zeit liegen. Im virtuellen Klassement betrug ihr Rückstand 2,83 Sekunden auf die in diesem Moment führende Elisa Longo Borghini (Team Trek-Segafredo).

02:42 Video Die Zieleinfahrt: Reusser weist Vollering knapp in die Schranken Aus Sport-Clip vom 18.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 42 Sekunden.

Das Schlusspensum der Italienerin war in der Folge nicht mehr unübertreffbare Klasse. Zunächst wurde ihre Zeit im Ziel um 8 Sekunden von Demi Vollering geknackt. Reusser, Teamkollegin der Niederländerin bei SD Worx, erwischte gar nochmals eine etwas rasantere Linie und fuhr ihrerseits 8 Sekunden Differenz heraus.

Auch Chabbey legt sich mächtig ins Zeug

Für die 31-jährige Zeitfahr-Europameisterin war es auf den 25,7 km mit 415 Höhenmeter von St. Gallen nach Abtwil ein Sieg mit Ansage. Denn ihr grosses Ziel war es gewesen, vor den eigenen Fans zu triumphieren.

00:26 Video Reusser: «Werde alles geben, um das Leadertrikot zu verteidigen» Aus Sport-Clip vom 18.06.2023. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Als neue Leaderin konnte Reusser ein weiteres Vorhaben in die Tat umsetzen. Sie übernimmt nach der 2. Etappe das Gelbe Trikot von Kata Blanka Vas. Die Ungarin, ebenfalls aus dem SD-Worx-Rennstall, ist keine ausgewiesene Zeitfahr-Spezialistin, entsprechend war es für sie eine aussichtslose Verteidigung der Gesamtführung. Als 51. büsste sie über 4 Minuten auf die Championne des Fachs ein.

Reusser dagegen ziert dank ihrem 3. Sieg in der laufenden Saison mit einem knappen Polster von 9 Sekunden auf Vollering die Spitze.

Legende: Strahlefrau in Gelb Marlen Reusser hat am 2. Tour-Tag zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Marlen Reusser lacht im Gelben Trikot.

Mit Bergpreis-Leaderin Elise Chabbey konnte eine zweite Schweizerin überzeugen. Die Romande handelte sich zwar 2:09 Minuten Rückstand ein, belegte im Tagesklassement aber Platz 12, in der Overall-Wertung liegt sie als Achte gar in den Top 10.

So geht es weiter

Somit ist die 2021 neu lancierte Tour de Suisse der Frauen schon in der Hälfte angelangt. Nach Abschluss der Männer-Rundfahrt bleiben den Pedaleurinnen 2 Teilstücke in der Ostschweiz.

Am Montag geht es über 124 km von St. Gallen nach Ebnat-Kappel, tags darauf fällt im Toggenburg auf einem 100 km langen Rundkurs die Entscheidung – je live ab 15:20 Uhr auf SRF zwei zu sehen.