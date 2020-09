Bei sämtlichen getesteten Fahrern fielen die Corona-Tests am Montag negativ aus. Dies teilte Veranstalter ASO am Dienstagmittag vor dem Start der 10. Etappe mit. Alle 166 von ursprünglich 176 noch im Rennen befindlichen Fahrer können damit die Tour fortsetzen.

Fehler im Labor sorgt für Unruhe

Hektik gab es allerdings bei Deceuninck-Quick Step, dem Team von Frankreichs Superstar Julian Alaphilippe. Bei der belgischen Mannschaft sei bei der Probe eines Teammitgliedes im Labor ein Fehler unterlaufen.

Die betreffende Person wurde am Dienstagmorgen eilig mit einem Krankenwagen zu einem erneuten Test gefahren, dieser fiel dann aber negativ aus.

Legende: Auch er darf weiterfahren Peter Sagan. imago images

Tour-Direktor positiv getestet

Aus dem Communiqué des Tour-Veranstalters geht zudem hervor, dass je ein Mitglied aus dem Betreuerstab der Mannschaften Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos-Grenadiers und Mitchelton-Scott positiv getestet wurde. Auch bei Tour-Direktor Christian Prudhomme fiel der Test positiv aus. «Ich werde die Tour für 8 Tage verlassen», sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Prudhomme wird durch François Lemarchand ersetzt.

Grossangelegte Test-Aktion

Ab Sonntagabend waren alle Mitglieder der «Team-Blasen» – rund 650 Fahrer, Verantwortliche und Betreuer – auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Es waren die ersten Tests seit dem Start der Tour am 29. August in Nizza.

Das Tour-Reglement sieht ein strenges Durchgreifen vor: Bei 2 positiven Tests binnen 7 Tagen in einem Team wird die gesamte Mannschaft vom Rennen ausgeschlossen. Der nächste obligatorische Test findet am 2. Ruhetag am kommenden Montag in Isère statt.