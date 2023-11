Am 2. Tag des finalen Wochenendes der Track Champions League fuhr Claudio Imhof zumindest noch einmal in die Top 10. Imhof, Titelverteidiger in der Ausdauer-Sparte, fuhr in London im Ausscheidungsrennen auf Rang 10. Im Scratch verpasste er als 17. eine Top-Klassierung klar, was ihm keine weiteren Punkte einbrachte. Er beendete die Ausdauer-Kategorie auf dem 17. Rang.

Der Gesamtsieg in ebendieser Ausdauer-Kategorie ging an den Kanadier Dylan Bibic. In der Sprint-Kategorie gewann der Niederländer Harry Lavreysen. Bei den Frauen triumphierten die Neuseeländerin Ellesse Andrews (Sprint) und die Britin Katie Archiebald (Ausdauer).