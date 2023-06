Marlen Reusser gewinnt zum ersten Mal die Tour de Suisse.

Auf der 4. und letzten Etappe in und um Ebnat-Kappel büsst Reusser als Dritte 37 Sekunden auf Siegerin Niamh Fisher-Black ein und verteidigt das Leadertrikot souverän.

Elise Chabbey macht den Schweizer Festtag mit dem Gewinn des Bergpreistrikots perfekt.

Gut 24 Kilometer vor dem Ziel wurde es Marlen Reusser zu bunt. Die Schweizerin riss in einer Abfahrt aus dem Feld aus und machte sich allein auf die Verfolgung von Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing). Die Polin war die letzte Etappe in und um Ebnat-Kappel mit einem Rückstand von 2:07 Minuten angegangen, hatte als Ausreisserin an der Spitze aber zwischenzeitlich rund 2:30 Minuten Vorsprung und war virtuell an Reusser vorbeigezogen.

Dank ihrer Qualitäten als Rollerin verkürzte die Bernerin den Abstand auf Niewiadoma, die Reussers SD-Worx-Teamkollegin Niamh Fisher-Black (NZL) im Schlepptau hatte, innert kürzester Zeit wieder. Auch im letzten Aufstieg zum Schorüti, einem Bergpreis der 2. Kategorie, hielt sich Reusser wacker.

Über 1 Minute Vorsprung herausgefahren

Bis ins Ziel des etwas über 100 Kilometer langen Teilstückes verringerte sie den Rückstand noch auf 37 Sekunden und kam als Dritte in Ebnat-Kappel an. Fisher-Black setzte sich als Sahnehäubchen für das Team SD Worx im Sprint um den Tagessieg gegen Niewiadoma durch.

01:29 Video Fisher-Black gewinnt den Sprint, Reusser die Gesamtwertung Aus Sport-Clip vom 20.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Reusser verzeichnete am Schluss der erstmals zur World Tour zählenden Tour de Suisse einen Vorsprung von 1:02 Minuten auf Demi Vollering (NED), eine weitere Teamkollegin. Platz 3 sicherte sich Elisa Longo Borghini aus Italien (+1:17 Minuten). Den Grundstein für den Sieg im viertägigen Rennen hatte Reusser im Zeitfahren am Sonntag gelegt, das sie für sich entscheiden konnte.

Reusser hatte Mitte Mai bereits an der Baskenland-Rundfahrt triumphiert. Dazu kommen in diesem Jahr der Sieg beim Eintagesklassiker Gent-Wevelgem und ein dritter Platz bei Lüttich-Bastogne-Lüttich.

Schliessen 01:53 Video Reusser: «Das perfekte Szenario, ich bin so glücklich» Aus Sport-Clip vom 20.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden. 00:57 Video Fisher-Black: «Ich durfte nicht führen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 20.06.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Bergpreistrikot geht an Chabbey

Elise Chabbey (Canyon/SRAM Racing) feierte ebenfalls einen Erfolg. Die Genferin vermochte das Bergpreistrikot in Ebnat-Kappel zu verteidigen und machte sich zur «Queen of the Mountains». Niewiadoma und Julie Van de Velde (BEL/Fenix-Deceuninck) kamen auf der von Attacken geprägten Schlussetappe mit insgesamt 1915 Höhenmetern zwar noch bis auf je 3 Punkte an Chabbey heran, zu mehr reichte es aber beiden nicht.

Chabbey erreichte ausserdem den beachtlichen 5. Schlussrang im Gesamtklassement.