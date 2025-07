Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Am geschichtsträchtigen Mont Ventoux liess sich Jonas Vingegaard (Visma – Lease a bike) nicht von seinem grossen Konkurrenten Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) abhängen, nach der Ziellinie aber von einem Fotografen unsanft stoppen. Der Mann sei auf ihn zugerannt und es sei zu einem Sturz gekommen.

«Ein Fotograf ist mir direkt vor die Füsse gelaufen. Ich bin gestürzt. Leute im Zielbereich sollten ihre Augen mehr benutzen», kritisierte der zweifache Tour-Champion. Auch Konkurrent Pogacar bezeichnete den Vorfall als «unglücklich», obwohl er ihn nicht gesehen habe.

Legende: Griff Tadej Pogacar auf den Mont Ventoux hinauf mehrfach an Jonas Vingegaard (vorne). imago images/Photo News

Der Glaube an den Sieg lebt (noch)

Dennoch zeigte sich der Däne versöhnlich. Vingegaards Attacken gegen Pogacar blieben zwar wirkungslos. Aber er kam statt zuletzt knapp 2 Minuten in den Pyrenäen auf dem legendären Giganten der Provence nur 2 Sekunden nach dem Titelverteidiger Pogacar ins Ziel.

«Ich habe mich heute eigentlich richtig gut gefühlt. Ich war ganz glücklich mit den Attacken. Ich nehme daraus viel Motivation mit», sagte Vingegaard nach dem spannenden Kletterspektakel, bei dem sich beide Tourfavoriten mit Attacken bekämpft hatten.

Am Ruhetag hatte der 28-Jährige zuvor erklärt, dass er weiter an den Tour-Sieg glaube – trotz des Abstands von mehr als 4 Minuten. Beide gaben mit ihrem Zweikampf einen Vorgeschmack auf die demnächst anstehenden Alpen-Etappen.

Die Ruhe vor dem (Alpen-)Sturm

Nach einer eher flachen Etappe am Mittwoch sind am Donnerstag und Freitag insgesamt rund 10'000 Höhenmeter und 5 Bergpreise der höchsten Kategorie zu absolvieren, zweimal enden die Etappen mit Bergankünften. Am Donnerstag auf der Königsetappe über 171,5 km ist der Col de la Loze im Skiort Courchevel der Zielort und mit 2304 m.ü.M gleichzeitig das Dach der diesjährigen Tour.

Am Freitag geht es über 129,9 km von Albertville hinauf nach La Plagne, wobei im Ziel erneut die 2000-M.ü.M.-Marke geknackt wird. Sämtliche Etappen der nächsten Tage sind ab 15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App zu sehen.