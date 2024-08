Die Neuenburgerin feierte an den Titelkämpfen in Champéry einen Heimsieg vor Valentina Höll und Marine Cabirou.

Überraschung an Heim-EM

Legende: Flog an der Heim-EM hoch hinaus Lisa Baumann. Keystone/MAXIME SCHMID

Lisa Baumann ist überraschend Europameisterin im Mountainbike-Downhill. Die Neuenburgerin feierte an den stark besetzten Titelkämpfen in Champéry einen Heimsieg vor den beiden Favoritinnen Valentina Höll aus Österreich und Marine Cabirou aus Frankreich. Platz 4 belegte die italienische Titelverteidigerin Eleonora Farina.

Die ehemalige Cross-Country-Fahrerin Baumann, die im Vorjahr bereits EM-Bronze gewonnen hatte, triumphierte einen Tag nach ihrem 23. Geburtstag mit 1,85 respektive 1,99 Sekunden Vorsprung.

Balanche nach Fehler zurückgebunden

Camille Balanche, die noch nicht vollständig von ihrem Schädel-Hirn-Trauma genesene Schweizer Nummer 1, musste sich nach einem zeitraubenden Malheur im oberen Streckenteil mit Platz 12 begnügen, 2 Ränge vor Ramona Kupferschmied.

Die EM im Wallis ist zugleich die Hauptprobe für die WM im kommenden Jahr an gleicher Stätte. Nicht zuletzt deshalb war am Sonntag praktisch die ganze europäische Elite am Start.