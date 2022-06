Der Waadtländer Robin Froidevaux und die Zürcherin Caroline Baur holen sich die Siege an der Schweizer Meisterschaft.

Überraschungssiege an der SM

Robin Froidevaux hat sich an den Schweizer Strassenmeisterschaften in Steinmaur erstmals als Schweizer Meister feiern lassen können. Der Waadtländer in Diensten der Tudor-Equipe, welcher die Tour de Suisse im Trikot des Nationalteams bestritten hatte, setzte sich im Sprint gegen seine beiden Fluchtgefährten Sébastien Reichenbach und Colin Stüssi durch.

Der als meistgenannte Favorit angetretene Lokalmatador Mauro Schmid beendete das Rennen auf Platz 4 – unmittelbar vor seinem Klubkollegen Fabian Lienhard und Vorjahressieger Silvan Dillier. Stefan Küng, Marc Hirschi und Stefan Bissegger verzichteten auf eine Teilnahme.

Baur holt Titel, Reusser gibt auf

Im Rennen der Frauen – die Elite- und die U23-Kategorie waren gemeinsam gestartet – kam es nach 120 km zu einem Sprint einer neunköpfigen Gruppe. Es reüssierte Caroline Baur vor Noemi Rüegg und Sina Frei. Rüegg gewann damit den erstmals vergebenen U23-Meistertitel, MTB-Olympia-Medaillengewinnerin Sina Frei wie vor vier Jahren in Schneisingen Silber bei der Elite. Bronze ging an Lara Krähemann.

01:05 Video Caroline Baur wird ins Meistertrikot gekleidet Aus Sport-Clip vom 26.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Titelverteidigerin Marlen Reusser war nach überstandener Corona-Erkrankung angetreten, gab das Rennen jedoch nach der dritten von fünf Runden auf. Für die Olympiazweite im Zeitfahren geht es nun primär darum, im Hinblick auf die zweite Saisonhälfte mit den internationalen Grossanlässen die Batterien wieder aufzuladen.