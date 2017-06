Ullrich: Kontrovers – auch 20 Jahre danach

1997 gewann Jan Ullrich als bisher einziger Deutscher die Tour de France. 20 Jahre später ist beim Grand Départ in Düsseldorf seine Anwesenheit nicht erwünscht – und schuld daran ist auch Ullrich selbst.

20 Jahre nach Ullrichs grossem Coup startet die «Grande Boucle» 2017 am Samstag in Düsseldorf. Ohne Deutschlands einzigen Tour-Sieger. Der wird nur während der zweiten Etappe in Korschenbroich, einem Durchfahrtsort, präsent sein.

Ullrich (43) lebt mittlerweile zurückgezogen auf Mallorca. Dabei könnte vieles anders sein – finden auch Deutschlands aktive Radprofis:

« Viele verübeln ihm bis heute, dass er sich nie klar zum Dopingmissbrauch positioniert hat. » Marcel Kittel



« Würde er seine Geschichte einmal komplett erzählen, wäre er wieder überall willkommen. » Tony Martin



Schweigen trotz Einsicht?

Sogar Ullrich selbst äussert sich ähnlich: «Hätte ich früher was gesagt, hätte ich früher meine Ruhe gehabt.» Aber dennoch scheint ein lückenloses Geständnis weiterhin ausgeschlossen zu sein.

Und so wird 20 Jahre nach seinem grössten Sieg niemand den gebürtigen Rostocker feiern – auch nicht am kommenden Sonntag in der deutschen Kleinstadt Korschenbroich.