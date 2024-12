Legende: Musste ins Spital eingeliefert werden Remco Evenepoel. Imago Images/Sirotti

Remco Evenepoel ist beim Radtraining nach einer Kollision mit einem Postauto gestürzt und in eine Klinik eingeliefert worden. «Er wurde ins Erasmus-Krankenhaus in Anderlecht gebracht. Er hat uns bereits eine Nachricht geschickt, also hoffen wir, dass alles in Ordnung ist», sagte der Vater des 24-jährigen Belgiers der Tageszeitung Het Nieuwsblad.

Grosser Abräumer in Paris

Evenepoel habe offenbar der Schwingtür des Fahrzeuges nicht mehr ausweichen können, erklärte Patrick Evenepoel. Nach dem Vorfall soll der Radprofi vom Team Soudal Quick-Step, an den diesjährigen Sommerspielen in Paris Goldmedaillengewinner im Strassenrennen und Einzelzeitfahren, laut Medienberichten bei vollem Bewusstsein gewesen sein.

02:48 Video Archiv: Evenepoel schafft Olympia-Double Aus Paris 2024 Clips vom 03.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 48 Sekunden.

Auf Fotos von der Unfallstelle ist zu sehen, dass das Oberrohr seines goldfarbenen Rennrads durchgebrochen ist. Evenepoel hatte am vergangenen Wochenende den Grand Prix der Formel 1 in Katar besucht und war danach ins Training zurückgekehrt. Ins Renngeschehen will der dreimalige Weltmeister Anfang Februar einsteigen.