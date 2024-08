An der Frankreich-Rundfahrt der Frauen ging auch ein usbekisches Team an den Start. Doch vom Septett ist nicht mehr viel übrig.

Legende: Karriere-Highlight auf der ganz grossen Bühne Yanina Kuskova vertrat die usbekischen Farben bei den Olympischen Spielen in Paris. Imago/SW Pix

Nach 4 Etappen in den Niederlanden und Belgien erreichte die Tour de France Femmes erst am Donnerstag auf dem 5. Teilstück französischen Boden. Mit dabei im noch 128 Frauen grossen Fahrerinnenfeld ist auch Yanina Kuskova vom Tashkent City Women Professional Cycling Team aus Usbekistan. Nicht mehr mit dabei: ihre 6 Teamkolleginnen.

2 Ersatzvelos dabei

Für 4 Frauen des Septetts aus Zentralasien ging es schon auf der 1. Etappe zu schnell – das Quartett stieg aus. Am Mittwoch verzichtete Nasofat Kosieva auf einen Start zum 4. Teilstück, Teamkollegin Margarita Misyurina stieg Mitte der Etappe aus. So fährt Kuskova inzwischen alleine mit. Die 22-jährige Olympia-Teilnehmerin liegt in der Gesamtwertung auf Rang 76 (+ 15:09 Minuten).

Das Tashkent-Team ist als zweitbeste Continental-Equipe startberechtigt. Doch die Tour ist für die Usbekinnen, die mit 4 U23-Fahrerinnen und lediglich 2 Ersatzvelos angereist sind, mindestens eine Nummer zu gross.

«Wir haben gezögert zu kommen», räumt Gleb Groysman, der amerikanische Sportdirektor des Teams, ein.