Durch malerische Landschaften ... ... führt auch die 76. Ausgabe der Tour de Romandie

Die Favoriten und die Abwesenden

Die 76. Ausgabe der sechstägigen Rundfahrt durch die Westschweiz wird mit Ausnahme des Kolumbianers Egan Bernal oder des Briten Chris Froome, der kaum mehr für den Gesamtsieg in Frage kommt, keinen grossen Namen am Start haben – Remco Evenepoel (BEL) oder Primoz Roglic (SLO) nehmen die Vorbereitungen auf den Giro d'Italia anderswo in Angriff.

«Das eröffnet den anderen eine Chance, denn sie werden nicht Opfer eines blockierten Rennens», betont Richard Chassot, der Direktor der Tour de Romandie. Die Nachfolge des Russen Alexander Wlassow, der nicht antritt, könnten Fahrer wie Simon Yates (GBR), Sergio Higuita (COL), Ion Izagirre (ESP), Romain Bardet (FRA) oder Bernal antreten.

Die Schweizer

Mit Gino Mäder hegt auch ein Schweizer Ambitionen auf eine Top-Klassierung im Gesamtklassement. Der Vorjahres-Zweite würde mit einem Sieg eine 25-jährige Schweizer Durststrecke beenden.

Neben Mäder vertreten 13 Schweizer die Farben des Gastgebers. Dies auch, weil mit Tudor die Mannschaft von Fabian Cancellara antritt und das Schweizer Nationalteam eine Nachwuchs-Equipe stellen darf. Die Augen werden auch auf das 18-jährige Talent Jan Christen gerichtet sein. Für den Teenager aus dem Aargau bildet die Teilnahme am World-Tour-Rennen ein erstes Highlight seiner noch ganz jungen Profikarriere.

Die Strecke

Die Königsetappe führt das Feld am Samstag hinauf nach Thyon 2000. Die Fahrer erreichen die Alpe d'Huez der Westschweiz nach 161 km und 4345 Höhenmetern. Der Sieger der Tour de Romandie dürfte erst an diesem Tag bekannt werden. Denn das Zeitfahren tags zuvor in Châtel-Saint-Denis beinhaltet zwar einen giftigen Aufstieg, bringt aber mit einer Distanz von 18,75 km nicht die Möglichkeit, um riesige Zeitdifferenzen zu schaffen. Mit dem Norweger Tobias Foss wird auch der Weltmeister 2022 in dieser Disziplin in die Pedalen treten.

Etappenplan Tour de Romandie

Dienstag Prolog Port-Valais 6,8 km Mittwoch 1. Etappe Crissier – Vallée de Joux 170 km Donnerstag 2. Etappe Morteau (FRA) – La Chaux-de-Fonds 163 km Freitag 3. Etappe Châtel-Saint-Denis (Zeitfahren) 18,7 km Samstag 4. Etappe Sion – Thyon 2000 161 km Sonntag 5. Etappe Vufflens-la-Ville – Genf 170 km