Mit einem Schweizer Etappensieg hat es an der Tour de France auch in diesem Jahr nicht geklappt. Der letzte Schweizer, der an der «Grande Boucle» einen Tagessieg bejubeln konnte, war 2020 Marc Hirschi.
Einen Gesamtsieg konnten die Schweizer seit Ferdy Kübler (1950) und Hugo Koblet (1951) bis heute nie mehr landen. Den Sprung auf die unteren beiden Podeststufen schafften hingegen mehrere Schweizer:
- Leo Amberg beendete die Tour 1937 auf dem 3. Gesamtrang. Er war der erste Schweizer auf dem Tour-Podest.
- 1954 schafften es mit Ferdy Kübler (2.) und Fritz Schär (3.) gleich zwei Schweizer aufs Treppchen.
- 1987 beendete Urs Zimmermann (3.) eine lange Schweizer Podest-Durststrecke.
- In den 90er Jahren belegten Tony Rominger (1993) und Alex Zülle (1995, 1999) jeweils den 2. Gesamtrang.