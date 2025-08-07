Schweizer Gesamtsiege gab es in der Geschichte der Tour de France bisher nur zwei. Podestplätze waren aber durchaus dabei.

Mit einem Schweizer Etappensieg hat es an der Tour de France auch in diesem Jahr nicht geklappt. Der letzte Schweizer, der an der «Grande Boucle» einen Tagessieg bejubeln konnte, war 2020 Marc Hirschi.

Einen Gesamtsieg konnten die Schweizer seit Ferdy Kübler (1950) und Hugo Koblet (1951) bis heute nie mehr landen. Den Sprung auf die unteren beiden Podeststufen schafften hingegen mehrere Schweizer: