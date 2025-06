Marlen Reusser startet am Donnerstag in die Tour de Suisse und blickt voller Vorfreude auf die nächsten Monate.

Am Donnerstag beginnt in Gstaad die 5. Tour de Suisse der Frauen. Dabei gehört die wieder fitte Marlen Reusser zu den Topfavoritinnen. «Mir geht es sehr gut und ich bin immer gerne in der Schweiz», zeigt sich die Bernerin an der Medienrunde vor dem Rennen optimistisch.

Auf dieses Jahr hin hat Reusser das Team gewechselt und ist bei Movistar zur Leaderin aufgestiegen. Diese neue Rolle konnte sie sogleich nutzen und mit der Vuelta a Burgos eine Rundfahrt auf der World Tour für sich entscheiden. «Ich habe wirklich sehr Freude am neuen Team und es ist bisher auf allen Ebenen ein Erfolg», äussert sich die 33-Jährige höchst zufrieden.

Steigerung am Berg

Inzwischen gehört die ehemalige Zeitfahrspezialistin auch am Berg zu den Allerbesten. «Ich wusste schon immer, dass ich gut klettern kann, doch nun bin ich nochmals auf ein neues Level gekommen», konstatiert Reusser. Zur absoluten Top-Fahrerin Demi Vollering habe in den letzten Monaten nur ganz wenig gefehlt. Dies hat sie auch an der Vuelta gezeigt, wo sie sich hinter der Niederländerin Rang 2 gesichert hat.

Wir waren total baff ab meinen Trainingsleistungen

«Dieses Jahr haben wir nach meiner langen Krankheits-Phase speziell angefangen, danach habe ich für die Frühlingsklassiker mehr auf den Punch gesetzt», erläutert Reusser ihren Formaufbau. In letzter Zeit habe man dann mehr die längeren, konstanten Belastungen trainiert. «Vor ein paar Tagen haben wir in Andorra einen Leistungstest, den wir immer wieder machen, durchgeführt. Und wir waren alle total baff», zeigt sich die Schweizerin ob ihrer eigenen Leistung überrascht.

Giro als Hauptziel

In Anbetracht der anstehenden Tour de Suisse zeigt sich Reusser aber zurückhaltend: «Das Feld ist top besetzt, unser Ziel ist, ein cooles Rennen zu fahren und den Sport zu leben.» Das nächste ganz grosse Ziel sei der Giro. Dort wolle man auf Sieg fahren. In der Schweiz sei dies nicht direkt im Vordergrund, zumal ausser Reusser einige Top-Athletinnen des Teams fehlen. Das Rennen sei aber sehr cool gestaltet und es gebe viele Möglichkeiten für Team-Taktiken.

Auf das Profil angesprochen sagt Reusser: «Ich werde an den langen Bergen zwar immer besser, aber die kurzen Anstiege hier erlauben es vielen Athletinnen, dranzubleiben. Dieses kurze Punchen ist nicht wirklich mein Ding, da gibt es andere Spezialistinnen.» Allerdings mache es dies spannender. Sie erwarte eine sehr ausgeglichene Angelegenheit.