2 Wochen nach Mailand-Sanremo findet am Ostersonntag mit der Flandern-Rundfahrt der 2. Höhepunkt der Saison statt.

Van der Poel strebt den Flandern-Hattrick an

Legende: Will nach 2020 und 2022 auch 2024 die «Ronde» gewinnen Mathieu van der Poel. Imago Images/Jan De Meuleneir

Der grosse Abwesende beim zweiten der fünf Rad-«Monumente» heisst Tadej Pogacar. Der Vorjahressieger verzichtet heuer auf die Pflasterstein-Klassiker. Stattdessen legt der Slowene im Hinblick auf eine Teilnahme bei Lüttich-Bastogne-Lüttich und dem Giro d'Italia ein weiteres Höhentrainingslager ein.

02:28 Video Archiv: Pogacar holt sich 2023 den Sieg an der Flandern-Rundfahrt Aus Sport-Clip vom 02.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

Mit Wout van Aert fiel kurzfristig ein weiterer Sieganwärter aus, nachdem er sich am Mittwoch bei einem schweren Sturz im Eintagesrennen «Quer durch Flandern» mehrere Brüche zugezogen hatte.

Van der Poel kann mit Cancellara gleichziehen

In Abwesenheit des Slowenen und des Belgiers ist Mathieu van der Poel der Mann, den es am Sonntag zu schlagen gilt. Mit einem 3. Streich nach 2020 und 2022 könnte der Niederländer zu einer Vielzahl von Rekordsiegern aufschliessen. Zu diesen sechs Fahrern gehört mit Fabian Cancellara auch ein Schweizer. Der Berner überquerte die Ziellinie 2010, 2013 und 2014 als Erster.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Am Sonntag findet mit der Flandern-Rundfahrt der zweite Klassiker des Radsportjahres statt. Verfolgen Sie das Rennen ab 14:00 Uhr live auf SRF info oder in der SRF Sport App.

2024 wird die «Ronde van Vlaanderen», so etwas wie das Nationalheiligtum im flämischen Teil Belgiens, zum 108. Mal ausgetragen. Das Rennen ist ein grosses Volksfest. Zu Zehntausenden säumen die Radsport-Fans die Strecke, die zwischen dem Start in Antwerpen und dem Ziel in Oudenaarde viele kurze, giftige Steigungen und ständige Richtungswechsel bereit hält.

Die diesjährige Ausgabe bietet auf 270,8 Kilometern 17 sogenannte «Hellingen» und sieben Kopfsteinpflaster-Passagen – ein echter Härtetest. Das Herzstück des Parcours sind der Oude Kwaremont und der Paterberg.