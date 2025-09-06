Legende: Gewann die 14. Etappe der Vuelta solo Marc Soler. imago images/SW Pix

Das 14. Teilstück der Vuelta von Aviles nach La Farrapona hatte es in sich. Auf 136 Kilometern galt es 3805 Höhenmeter zu überwinden, ein grosser Teil davon im rund 25 Kilometer langen Schlussanstieg hoch nach La Farrapona.

In diesem liess Marc Soler vom Team Emirates 16 Kilometer vor dem Ziel seinen letzten Fluchtkollegen stehen. Der Einheimische liess sich den Tagessieg darauf nicht mehr nehmen. Soler hatte mit mehr als 20 anderen Fahrern schon wenige Kilometer nach dem Start die Flucht ergriffen und sich mit dieser grösseren Gruppe vom Feld abgesetzt.

Vingegaard baut Vorsprung marginal aus

Hinter Soler befand sich sein Teamkollege, Joao Almeida, im direkten Kampf um das rote Trikot mit Jonas Vingegaard (Visma - Lease a bike). Der Däne liess Almeida nicht davonkommen und überholte ihn auf der Ziellinie sogar noch. Damit baute er seinen Vorsprung im Gesamtklassement dank der Bonifikationssekunden um 2 Sekunden auf 48 Sekunden aus.

Vuelta