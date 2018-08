Legende:

Alejandro Valverde (Movistar)

An der Tour de France war die Drei-Leader-Strategie (Valverde, Quintana, Landa) von Movistar gescheitert. Nach dem Forfait von Mikel Landa tritt das Team an der Vuelta mit einer Zweierspitze an. Der schon 38-jährige Valverde, Sieger im Jahr 2009, scheint aber nicht mehr die Kräfte für den Sieg an einer dreiwöchigen Rundfahrt zu haben.

Imago