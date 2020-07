Froome verlässt Ineos per Ende Saison

Der vierfache Tour-de-France-Sieger Chris Froome (35) wird das Team Ineos am Ende der Saison verlassen. Dies teilte sein derzeitiges Team in einer Erklärung am Donnerstag mit.

Froome wechselt auf 2021 zum israelischen Team Start-Up Nation. «Chris war seit Beginn bei uns und wir haben viele tolle Momente zusammen erlebt – aber ich glaube, das ist die richtige Entscheidung für ihn und das Team», erklärte Ineos-Teamchef Dave Brailsford.

Jahrelanger Erfolgsgarant

Froomes Abgang bedeutet das Ende einer Ära. 2010 war er zum damaligen Team Sky gestossen und feierte mit der britischen Equipe grosse Erfolge – unter anderem 4 Tour-Siege, 2 Gesamtsiege bei der Vuelta und 1 Triumph beim Giro d'Italia.