Legende: Steuerte 4 Tore bei Captain Dejan Stankovic. Keystone

Beachsoccer: Schweiz mit Glanzvorstellung

Das Schweizer Beachsoccer-Nationalteam ist an den Europa-Spielen in Minsk auf Medaillenkurs. Dank einer 10:0-Gala gegen Rumänien im letzten Gruppenspiel steht die Schweiz im Halbfinal. Die Schweizer liessen zu keiner Zeit Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Überragender Spieler war Captain Dejan Stankovic, der 4 Tore zur Gala beisteuerte. Es war der 2. Sieg im 3. Spiel für das bislang souveräne Schweizer Team.

Rad: Lange Sperren für Preidler und Denifl

Stefan Denifl und Georg Preidler werden von der österreichischen Anti-Doping-Rechtskommission im Zuge der «Operation Aderlass» wegen des Verdachts auf Eigenblutdoping für 4 Jahre gesperrt. Die beiden Österreicher waren seit dem 5. März suspendiert. Die Laufzeit der Sperre endet in beiden Fällen Anfang März 2023.

Rad: Valverde erhält weitere 2 Jahre das Vertrauen

Alejandro Valverde, der Strassen-Weltmeister von Innsbruck 2018, hat seinen Vertrag mit dem Team Movistar um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Der Spanier wird somit auch als 41-Jähriger noch rennmässig im Sattel sitzen. Valverde strebt die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio an.