Legende: Will weiter für Furore sorgen Cross-Country-Ausnahmekönner Nino Schurter (33). Keystone

Mountainbike: Schurter hat noch lange nicht genug

Nino Schurter hat bei seinem Team Scott-Sram seinen per Ende Jahr auslaufenden Vertrag bis 2022 verlängert. Somit ist klar, dass der Bündner Mountainbiker auch im Alter von 33 Jahren noch nichts vom Rücktritt wissen will. Der Gewinner von drei olympischen Medaillen wird wie folgt zitiert: «Ich bin alles andere als müde von meinem Tun – egal ob es Rennen fahren oder Siegen ist.» Es gäbe noch vieles, das er anstrebe. So sei eine 4. Medaille bei Sommerspielen (nach Gold 2016, Silber 2012 sowie Bronze 2008) ein Traum. Und weiter betont Schurter: «Julien Absalons Rekord von 33 Siegen im Cross-Country-Weltcup zu egalisieren, ist etwas, das ich ebenfalls erreichen möchte.» Der Schweizer steht aktuell bei 32 Tagessiegen.