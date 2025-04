Weltcup-Auftakt in Araxa (BRA)

Legende: Hat gut Lachen Alessandro Keller (links), nach ihrem 3. Platz. Rechts ist Tagessiegerin Evie Richards. SRF

Alessandra Keller fährt zum Saisonstart aufs Podest. Wenige Monate nach ihrer Kreuzband-Operation wird sie 3. im Short Track in Araxa (BRA).

Der Tagessieg geht an die Weltmeisterin Evie Richards (GBR). Nicole Koller (4.) und Sina Frei (5.) fahren knapp am Podest vorbei.

Thomas Litscher verpasst das Podest als 4. knapp. Auch bei den Männern ist der Weltmeister, der US-Amerikaner Christopher Blevins, siegreich.

In Araxa in Brasilien ist die Mountainbike-Weltcupsaison mit zwei Short-Track-Rennen gestartet. Alessandra Keller schaffte es als Dritte aufs Podest. Damit verlängerten die Schweizerinnen eine laufende Serie. An den letzten fünf Short-Track-Rennen im Weltcup schaffte es stets eine Schweizerin aufs Podest. Alessandra Keller bestritt ihr erstes Rennen nach ihrer Kreuzbandverletzung.

Keller, die das Rennen vor der letzten Runde noch angeführt hatte, musste sich der Weltmeisterin Evie Richards geschlagen geben. Die Britin gewann vor Samara Maxwell (NZL). Unmittelbar hinter Keller klassierten sich mit Nicole Koller (4.) und Sina Frei (5.) zwei weitere Schweizerinnen.

Litscher bei Blevins-Aufholjagd ausserhalb der Top 3

Bei den Männern schaffte es kein Schweizer aufs Podest. Thomas Litscher belegte als bester Schweizer den vierten Platz, allerdings mit klarem Rückstand auf die ersten Drei. Trotz eines Defekts auf der zweitletzten Runde konnte Weltmeister Christopher Blevins noch reüssieren. Hinter dem US-Amerikaner belegten die beiden Franzosen Victor Koretzky und Mathis Azzarro die Ränge 2 und 3.

Nino Schurter als 8. und Lars Forster als 10. fuhren ebenfalls in die Top 10. Diese verpasste Filippo Colombo, der wegen eines gebrochenen Sattels der letzte im Klassement war.

So geht es weiter

Bereits am Sonntag steht das nächste Rennen in Araxa auf dem Programm. Die ersten Cross-Country-Rennen der Saison können Sie bei SRF live verfolgen. Das Rennen der Frauen läuft ab 18:25 Uhr auf SRF info, das der Männer ab 20:25 Uhr auf SRF zwei.

