Legende: Alessandra Keller in Form hier beim Weltcup in Andorra Mitte Juli. Keystone/Maxime Schmid

Alessandra Keller belegt beim Weltcup in Les Gets im Short Track den 2. Platz.

Das Rennen der Männer ist im Gang (live auf SRF zwei).

Cross Country steht am Sonntag auf dem Programm (live bei SRF).

Alessandra Keller hat gut zwei Wochen vor der Heim-WM im Wallis erneut ihre gute Form aufblitzen lassen. Die Nidwaldnerin belegte zum Auftakt des Mountainbike-Weltcups in Les Gets im Short Track den 2. Platz.

Auch Frei und Neff in den Top Ten

Nach ihrem Sieg Mitte Juni in Andorra musste sich Keller in den französischen Alpen einzig der Europameisterin Jenny Rissveds geschlagen geben. Für die Schweizerin, die im Ziel einen Rückstand von 7 Sekunden auf die Schwedin aufwies, war es in der nicht-olympischen Disziplin im 7. Rennen der Saison der 3. Podestplatz.

Sina Frei verpasste als 4. hinter der Neuseeländerin Samara Maxwell das Podium nur knapp. Mit Jolanda Neff schaffte als 8. noch eine 3. Schweizerin den Sprung in die Top Ten.