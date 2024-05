Das Weltcup-Wochenende der Mountainbikerinnen und -biker in Nove Mesto hat mit zwei Schweizer Podestplätzen begonnen.

Weltcup in Nove Mesto

Alessandra Keller stellte im tschechischen Mountainbike-Mekka ihre Formstärke unter Beweis. Die Schweizerin gewann das Short-Track-Rennen vor Pauline Ferrand Prévot (FRA) und Haley Batten (USA).

Die 28-jährige Nidwaldnerin griff in der zweitletzten Runde an, riss eine kleine Lücke auf und rettete im Schlusssprint eine Sekunde auf die Französin über die Ziellinie. Es war ihr 4. Sieg in einem Weltcup-Sprintrennen. Linda Indergand wurde gute 6., Nicole Koller belegte Rang 8. Jolanda Neff musste sich mit Platz 29 bescheiden.

Litscher auf Rang 3

Im Männer-Rennen verpasste Thomas Litscher den Sieg knapp. Der Schweizer führte auf der Schlussrunde und wurde erst auf der Zielgeraden von Victor Koretzky (FRA) sowie Christopher Blevins (USA) überspurtet. Filippo Colombo wurde 5. Auch Nino Schurter (8.) fuhr zu einem Top-Ergebnis.

Mathias Flückiger verzichtete auf einen Start. Der Berner konzentriert sich in Nove Mesto auf das olympische Cross-Country-Rennen am Sonntag.

So geht es weiter

Die Cross-Country-Rennen über die reguläre Distanz vom Sonntag sind die letzte Chance, sich für die Olympischen Spiele in Paris zu empfehlen. SRF überträgt beide Rennen live (Frauen ab 10:05 Uhr, Männer ab 13:50 Uhr).