Weltcup in Nove Mesto

Tom Pidcock muss in Nove Mesto einen Sturz verkraften, ist aber dennoch der Stärkste.

Nino Schurter beendet das Cross-Country-Rennen in Tschechien abermals auf dem Podest.

Im Cross-Country-Rennen der Frauen siegt sensationell die Niederländerin Puck Pieterse.

Nino Schurter und Nove Mesto – das passt einfach. Der achtfache Gesamtweltcupsieger klassierte sich im tschechischen Dauerregen als Dritter ein weiteres Mal auf dem Podest. Es ist für den Bündner bereits die 12. Top-3-Klassierung an dieser Weltcup-Station.

Ein 34. Weltcupsieg, womit er Julien Absalon hinter sich gelassen hätte und nun alleiniger Rekordhalter wäre, lag jedoch nicht im Bereich des Möglichen. Zu stark präsentierten sich Tom Pidcock und Joshua Dubau. Das Duo hatte ab der 4. von 8 Runden alleine an der Spitze gelegen. Am Ende verfügte der Brite über die besseren Beine.

In Runde 3 greift Pidcock an

Pidcock hatte schon in der 3. Runde ernst gemacht. Als es hinter ihm in einem rutschigen Gegenanstieg zu einem «Rückstau» kam, griff er an und konnte mit Luca Schwarzbauer (GER) und dem Franzosen Dubau im Schlepptau eine Lücke aufreissen.

Doch Schwarzbauer vermochte nicht lange in der Spitzengruppe zu bleiben. Dubau war da schon weit hartnäckiger. Der erstaunliche Franzose liess sich von Pidcock nicht abschütteln.

In Runde 5 geht Pidcock zu Boden

In der 5. Runde stürzte dann Pidcock in einer Abfahrt auf dem vom Regen rutschigen Terrain und Dubau zog vorbei. Es dauerte eine Weile, ehe der Brite wieder auf dem Bike sass. Und es dauerte fast zwei Runden, ehe der Brite den Franzosen wieder eingeholt hatte.

00:36 Video Pidcock stürzt in der Abfahrt, Dubau zieht vorbei Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Das Duo ging gemeinsam auf die letzte Runde – und in einem der letzten Anstiege liess Pidcock seinen Begleiter dann entscheidend stehen. Gleichwohl ist Rang 2 für Dubau ein grossartiger Erfolg. Der 26-Jährige war im Weltcup noch nie besser als Zehnter gewesen.

Im Sprint um Rang 3 rang Schurter seinen Begleiter Jordan Sarrou (FRA) ganz knapp nieder. Mit Mathias Flückiger (7.) und Lars Forster (8.) klassierten sich zwei weitere Schweizer in den Top 10.