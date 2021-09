Erfolgreicher Auftakt für das Schweizer Mountainbike-Team beim Heim-Weltcup in Lenzerheide: Mathias Flückiger musste sich im Short-Track-Rennen einzig dem Brasilianer Henrique Avancini knapp geschlagen geben. Das Podest komplettierte Victor Koretzky aus Frankreich. Weltmeister Nino Schurter fuhr mit 6 Sekunden Rückstand auf Rang 5.

Obwohl Flückiger damit nach den zweiten Rängen bei Olympia und an der WM erneut den Sieg verpasste, hielt sich die Enttäuschung beim Berner nach dem Rennen in Grenzen. Seine Führung im Gesamtweltcup baute der 32-Jährige nämlich dennoch aus. Er liegt nun komfortable 290 Punkte vor seinem ersten Verfolger Ondrej Cink (CZE).

00:33 Video Die Entscheidung im Short-Track-Rennen der Männer Aus Sport-Clip vom 03.09.2021. 01:38 Video Flückiger: «Der Fokus liegt klar auf Sonntag» Aus Sport-Clip vom 03.09.2021. 01:20 Video Schurter: «Hatte die ganze Woche noch schwere Beine» Aus Sport-Clip vom 03.09.2021.

Neff fährt auf Rang 3

Auch im Rennen der Frauen konnten die Schweizer Fans einen Podestplatz bejubeln. Olympiasiegerin Jolanda Neff fuhr in einem animierten Rennen hinter der Schwedin Jenny Rissveds und Evie Richards (GBR) auf Rang 3.

Neff kämpfte sich nach einem langsamen Start in die Spitzengruppe, verlor den Anschluss an das Duo aber in der letzten von 9 Runden wieder. Letztendlich fehlten der Ostschweizerin 16 Sekunden zum Sieg. Mit der frischgebackenen Short-Track-Weltmeisterin Sina Frei (8.) und Alessandra Keller (9.) fuhren zwei weitere Schweizerinnen in die Top 10.

01:47 Video Neff: «Ich bin mega happy mit diesem Resultat» Aus Sport-Clip vom 03.09.2021. 00:53 Video Frei: «Die Stimmung ist extrem cool» Aus Sport-Clip vom 03.09.2021. 02:07 Video Rissveds: «Ich habe mir in die Hosen gemacht» (engl.) Aus Sport-Clip vom 03.09.2021.

So geht's weiter

Das Weltcup-Wochende in Lenzerheide findet am Samstag mit den Downhill-Rennen seine Fortsetzung. Am Sonntag stehen die Wettkämpfe im Cross-Country auf dem Programm.