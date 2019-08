Der Niederländer Mathieu van der Poel hat eine Woche nach seinem Sieg in Val di Sole auch beim Cross-Country-Weltcup auf der Lenzerheide triumphiert. Das 24-jährige Multitalent siegte solo vor Lokalmatador Nino Schurter (25 Sekunden zurück) und Mathias Flückiger (1:13 Minuten zurück). Die Entscheidung fiel auf der zweitletzten Runde, als Schurter einem Antritt Van der Poels nicht mehr zu folgen vermochte.

Von Beginn weg in der Offensive

Schurter und Van der Poel waren praktisch vom Start weg in den Hauptrollen. Bereits in der 1. Runde setzten sich der Welt- und der Europameister gemeinsam mit Enrique Avancini von der Konkurrenz ab.

Nach der 2. Runde war dann auch der Brasilianer weg vom Fenster, die beiden Topfahrer lieferten sich fortan ein langes, spannendes Duell. Schurter griff mehrmals an, konnte seinen Rivalen aber nie distanzieren.

Colombo gewinnt U23-Rennen Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Lenzerheide gab es doch noch einen Schweizer Vollerfolg: Filippo Colombo gewann in der U23-Konkurrenz der Männer vor dem Rumänen Vlad Dascalu und dem Spanier Jofre Cullell Estape. Für den 21-jährigen Tessiner war es der zweite Sieg auf der höchsten Nachwuchsstufe nach jenem zum Saisonbeginn in Albstadt.

Van der Poel zurück auf die Strasse

Mit den Rennen in Graubünden hat Van der Poel seine Mountainbike-Saison abgeschlossen. Auf die WM in Mont-Sainte-Anne Ende August und auf den Weltcup-Final in Snowshoe im September verzichtet der Niederländer und fokussiert sich stattdessen auf die Strassen-WM in Yorkshire. Schurter dagegen kann sich zum Saisonende noch den WM-Titel und den Gesamt-Weltcup sichern.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 11.08.2019, 13:40 Uhr