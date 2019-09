Die Rad-Weltmeisterschaften werden 2025 in Ruanda oder Marokko und damit erstmals auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden. Das bestätigte der Radsport-Weltverband UCI am Rande der WM in Yorkshire. Bislang wurden die WM-Titelkämpfe nur in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Asien und Australien ausgetragen.