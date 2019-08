Vom 7.-11. August findet in Alkmaar die Rad-EM statt. Hier finden Sie eine Übersicht über die Wettkämpfe und Teilnehmer.

Das Programm an der Rad-EM in den Niederlanden

Legende: Tritt im Strassenrennen an Nicole Hanselmann. Archivbild Freshfocus

An den Strassen-Europameisterschaften in Alkmaar im Norden der Niederlande werden von Mittwoch bis Sonntag bei beiden Geschlechtern die kontinentalen Titel im Zeitfahren und auf der Strasse in den Kategorien Elite, U23 und Junioren vergeben.

Premiere ohne Schweizer Beteiligung

Neu im Programm steht wie auch Ende September erstmals an der WM im englischen Yorkshire ausserdem das Staffel-Teamzeitfahren für Mixed-Nationalteams.

Die Premiere der Disziplin, bei der zuerst drei Männer und dann drei Frauen pro Nation zu einer Prüfung gegen die Uhr antreten, fand am Mittwoch ohne Schweizer Beteiligung statt. Swiss Cycling verzichtete wegen der zeitlichen Nähe zu den Einzelzeitfahren darauf, ein Team zu stellen.

Gastgeber Niederlande siegte bei der Premiere vor Deutschland und Italien.

Das Programm an der Rad-EM Mittwoch, 7. August

Einzelzeitfahren U19-Juniorinnen (09:00 Uhr/22,4 km),

U19-Junioren (11:15 Uhr/22,4 km),

Mixed Team-Zeitfahren (14:30 Uhr/44,8 km). Donnerstag, 8. August Einzelzeitfahren U23-Juniorinnen (9:00 Uhr/22,4 km),

Frauen (10:45 Uhr/22,4 km),

U23-Junioren (12:45 Uhr/22,4 km),

Männer (15:00 Uhr/22,4 km). Freitag, 9. August Strassenrennen U19-Juniorinnen (09:00 Uhr/69 km),

U23-Juniorinnen (12:00 Uhr/92 km),

U19-Junioren (16:00 Uhr/115 km) Samstag, 10. August Strassenrennen U23-Junioren (09:00 Uhr/138 km),

Frauen (13:00 Uhr/115 km). Sonntag, 11. August Strassenrennen Männer (11:30 Uhr/172,6 km).