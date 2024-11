Per E-Mail teilen

Legende: Wieder häufiger auf dem Rad anzutreffen Marlen Reusser, hier noch im Trikot ihres alten Teams SD Worx Protime. Imago/Belga

In einem ausführlichen Video erklärt Marlen Reusser, wie glücklich sie ist, dass es mit ihrer Gesundheit endlich aufwärts geht. «Wir wissen nicht, wie die Reise weitergeht, aber mein Gefühl ist gut. Ich habe mich in kleinen und grossen Schritten erholt», so die dreifache Zeitfahr-Europameisterin.

Reusser, die wegen ihrer ME-CFS-Erkrankung auf die Olympischen Spiele in Paris und die Rad-Weltmeisterschaften in Zürich verzichten musste und seit dem Frühjahr keine Rennen mehr bestreiten konnte, erzählt im Video auch, was ihr auf dem Weg der Genesung geholfen hat.

Aktuell sitzt die 33-Jährige wieder regelmässig im Sattel. Am 18. Dezember steht für Reusser die Teampräsentation von Movistar in Spanien an. Im Januar wird sie mit ihrem neuen Team ins Trainingslager fahren.