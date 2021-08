Die Schweizer Mountainbike-Delegation mischt an der WM im italienischen Val di Sole auch in der Randdisziplin E-MTB ganz vorne mit. Die 18-jährige St. Gallerin Nicole Göldi, die sich zum ersten Mal in einem Rennen mit motorisiertem Bike versuchte, gewann im Frauenrennen Gold.

Silber ging an die Französin Laura Charles, Bronze an Sofia Wiedenroth aus Deutschland. Mit Kathrin Stirnemann (6.) und Andrea Waldis (7.) klassierten sich zwei weitere Schweizerinnen in den Top 10.

Keine Medaillen bei den Männern

Bei den Männern belegte Joris Ryf als bester Schweizer den undankbaren 4. Platz, er verpasste Bronze um 4 Sekunden. Frankreich feierte durch Jérôme Gilloux und Hugo Pigeon einen Doppelsieg, Dritter wurde der Amerikaner Christopher Blevins.

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern waren arrivierte Mountainbike-Grössen am Start. So zum Beispiel der fünffache Weltmeister Julien Absalon, der das Rennen auf Platz 9 beendete.