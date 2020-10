An der Mountainbike-WM in Leogang gewinnt Janis Baumann die Silbermedaille im Rennen der Junioren.

Legende: Den widrigen Bedingungen getrotzt Janis Baumann. Keystone

Nach Bronze im Team-Wettkampf gab es für die Schweiz auch am zweiten Tag der Mountainbike-WM in Leogang eine Medaille. Janis Baumann gewann Silber bei den Junioren. Der 18-jährige Bündner wurde 40 Sekunden hinter dem Deutschen Jan-Lennart Krayer und 44 Sekunden vor dem Franzosen Luca Martin Zweiter.

Im Vorjahr hatte Baumann mit Silber an der EM ein erstes Mal in einer Einzel-Kategorie an Titelkämpfen reüssiert. Mit der Team-Staffel gewann er im selben Jahr an der WM in Mont-Sainte-Anne Gold.