Am Donnerstag musste sich Evie Richards im Short-Track-Rennen noch hauchdünn Sina Frei geschlagen geben. Im Cross-Country-Rennen an der WM im Val di Sole gelang der Britin die Revanche: Mit einem Vorsprung von über einer Minute auf Anne Terpstra (NED) holte sich die 24-Jährige überlegen die Goldmedaille.

01:42 Video Die Entscheidung im Cross-Country-Rennen Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen

Frei wiederum konnte sich am Ende über ihre zweite Medaille an dieser WM freuen. In einem packenden Schlussspurt setzte sich die Zürcherin ganz knapp vor Landsfrau Jolanda Neff durch. Die Olympiasiegerin musste sich am Ende mit dem 4. Rang begnügen. Alessandra Keller (10.) und Linda Indergand (12.) komplettierten ein starkes Schweizer Team-Ergebnis.

Schliessen 01:26 Video Frei: «Silbermedaille in Tokio hat mich beflügelt» Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen 01:09 Video Neff: «Hatte nicht die allerbesten Beine» Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen 01:34 Video Richards: «Hätte nie gedacht, dass ich ein solches Rennen gewinnen könnte» (engl.) Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen 01:54 Video Keller: «Ich bin zufrieden mit meiner Leistung» Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen

Ferrand-Prévot bricht ein

Enttäuschend endete das Rennen für Pauline Ferrand-Prévot. Nach einem Blitzstart setzte sich die Französin früh im Rennen ab. Einzig Neff konnte der dreifachen Weltmeisterin folgen, büsste in der Folge aber für das hohe Tempo.

Doch auch die Französin konnte die Pace nicht halten und musste sich noch vor Rennhälfte von Richards, welche danach ein einsames Rennen fuhr, einholen lassen. Auf der letzten Runde liess auch noch die Verfolgerinnengruppe Ferrand-Prévot hinter sich.