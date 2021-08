Nach der Silbermedaille im Cross-Country-Rennen an den Olympischen Spielen hat Sina Frei an der WM für einen weiteren Coup gesorgt. Im erstmals an Welttitelkämpfen ausgetragenen Short-Track-Rennen sicherte sich die Zürcherin die Goldmedaille.

Frei griff in der letzten von 7 Runden aus der Spitzengruppe heraus an und konnte sich leicht absetzen. Auf der Zielgeraden kam die Britin Evie Richards zwar noch einmal bedrohlich nahe heran, die Schweizerin setzte sich aber um wenige Zentimeter durch.

Die Siegerehrung mit Weltmeisterin Frei

Indergand knapp neben dem Podest

Linda Indergand, in Tokio Dritte im Cross-Country-Rennen, verpasste das Podest als Vierte hinter der Französin Pauline Ferrand-Prévot knapp. Olympiasiegerin Jolanda Neff kam als Fünfte ins Ziel.

Colombo auf Platz 8

Im Short-Track-Rennen der Männer war mit Filippo Colombo nur ein Schweizer am Start. Der Tessiner erwischte einen ganz schwachen Start und fand sich früh weit hinten im Feld wieder. Dank einer Aufholjagd machte er aber noch viele Positionen gut und erreichte das Ziel als Achter.

An der Spitze fuhr Christopher Blevins zur Goldmedaille. Der Amerikaner siegte vor dem Brasilianer Henrique Avancini und dem Deutschen Maximilian Brandl.