Am Wochenende steigt in der dänischen Hauptstadt die BMX-WM. Ein Schweizer Trio will ganz vorne mitmischen.

Legende: Hat sich im BMX-Sport längst einen Namen gemacht Zoé Claessens. Keystone/Valentin Flauraud

Das Schweizer Nationalteam tritt an den BMX-Weltmeisterschaften am Wochenende in Kopenhagen mit Medaillenchancen an. Aussichtsreichstes Mitglied in der Auswahl von Nationaltrainer David Graf ist die 24-jährige Waadtländerin Zoé Claessens.

Die Olympia-Dritte von Paris hat an Weltmeisterschaften bereits zweimal Silber gewonnen und in der laufenden Saison ein Weltcup-Rennen für sich entschieden.

Männer: Butti und Marquart als heisseste Eisen

Ebenfalls über das Potenzial für einen Podestplatz verfügen die Olympia-Finalisten Cédric Butti und Simon Marquart. Derweil der 26-jährige Thurgauer Butti zuletzt aufgrund von Stürzen unter Wert geschlagen wurde, weiss der 28-jährige Winterthurer Marquart, wie es sich anfühlt, das Regenbogentrikot zu tragen. Vor drei Jahren wurde er in Nantes in Frankreich erster Schweizer BMX-Weltmeister.

Die Leistungsdichte an der Weltspitze ist hoch; es dürften rund 20 Athleten in der Lage sein, eine WM-Medaille zu gewinnen.